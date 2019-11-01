Son Dakika Haberleri: TKİ yerli kömür çalıştayı düzenleyecek
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TKİ yerli kömür çalıştayı düzenleyecek

6 saat önce

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü, ülkenin linyit potansiyelinin daha verimli ve güvenli şekilde kullanılabilmesi amacıyla çalıştay düzenleyecek.

TKİ yerli kömür çalıştayı düzenleyecek, System.String[]

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü, ülkenin linyit potansiyelinin daha verimli ve güvenli şekilde kullanılabilmesi amacıyla çalıştay düzenleyecek.

TKİ'den yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının başlattığı "Milli Enerji ve Maden Politikası" esasları çerçevesinde 4-5 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek çalıştayda, kömür projelerinin uluslararası standartlara göre hazırlanması, üreticilerin finansman ve izin süreçlerinin gözden geçirilerek yeni yatırım modellerinin ele alınması planlanıyor.

Etkinliğe, kömür üreticileri, sivil toplum kuruluşları, finans sektörü temsilcileri ve kamu tarafında izin süreçlerini izleyen kurumlardan temsilciler katılacak.

Çalıştay kapsamında yapılacak 3 özel çalışma toplantısında çıkacak sonuçlarla madencilik yatırımlarının tüm taraflar için kazan-kazan modelleri üzerine iş birliklerinin değerlendirilmesi hedefleniyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:42 Kaynak: AA
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