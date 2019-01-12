Son Dakika Haberleri: Tkkb Dönem Başkanlığı Adana'nın Oldu

Tkkb Dönem Başkanlığı Adana'nın Oldu

1 saat önce

Türkiye Kent Konseyleri Birliği(TKKB) Dönem Başkanlığı devir-teslim töreni gerçekleştirildi.

Tkkb Dönem Başkanlığı Adana'nın Oldu, System.String[]
Türkiye Kent Konseyleri Birliği(TKKB) Dönem Başkanlığı devir-teslim töreni gerçekleştirildi. Adana Kent Konseyi Genel Sekreteri Ekrem Aslan, TKKB 10. Dönem Başkanı oldu. Törene birçok ilden Kent Konseyi başkanları katıldı.

Adana Seyhan Oteli'nde gerçekleştirilen mekan, sanat ve şehir temalı törende konuşan Adana Kent Konseyi Başkanı Ömer Güner Sazak, Kent Konseylerinin gönüllülük esasına bağlı din, dil, ırk ayrımı yapmadan kentlere fayda sağlayan bir kuruluş olduğunu ifade etti.

TKKB 9. Dönem Başkanı Nuray Akçasoy da portakal çiçeği kokulu bir şehirde olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nin toplum, birey ilişkilerinde, kentli hakları ve sorumlulukları ekseninde, vatandaşlık ve kentlilik anlayışını ortaya çıkartarak, aktif vatandaşlığı ve demokratik katılımı arttırarak toplum yönetiminde etkin, verimli ve şeffaf bir şehir idaresi anlayışının yeniden yapılanmasında büyük bir pay sahibi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, gelişmişlikte Ortadoğu'dan ileride Avrupa'dan ise geride olduğumuza dikkat çekerek, Kent Konseyleri Birliği'nin kurulmasından bu zamana kadar çağdaş değerler, insan hakları, hukukun egemenliği, demokratik kültürün yanı sıra millete layık değerler manzumesini yükseltmek için çabaladığını hatırlattı.

Konuşmaların ardından TKKB 9. Dönem Başkanı olan Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuran Akçasoy, başkanlığı Ekrem Aslana devretti. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

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