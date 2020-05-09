TKKB, eski Bakan İmren Aykut'u yılın annesi seçti - Son Dakika

TÜRK Kadınlar Konseyi Derneği, 'Anneler Günü' kapsamında eski Çevre Bakanı İmren Aykut'u yılın annesi seçti.

Türk Kadın Konseyi, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında bu yılın annesi olarak eski Çevre Bakanı İmren Aykut'un seçildiğini duyurdu. TKKB Genel Başkanı Fatma Fatoş İnal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Aykut'un seçilmiş ilk kadın bakan olduğunu vurgulayarak tüm hayatı boyunca yardıma muhtaç çocukların yanında olan önemli bir sembol olduğunu belirtti. Eski Bakan İmren Aykut'un yüzlerce kız çocuğuna annelik yaptığını kaydeden İnal, şöyle konuştu: "Sayın İmren Aykut'u toplumumuza rol model teşkil eden örnek bir Türk kadını olması sebebiyle derneğimiz tarafından yılın annesi seçilmiştir. Toplumumuz adına kendisine teşekkür eder, anneler gününü kutlarız. Derin minnet ve saygılarımızla."