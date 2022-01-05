TKKD Akdeniz Bölge Başkanı Türktekin'den, Adana'nın kurtuluş yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Akdeniz Bölge Başkanı Meryem Türktekin, Adanalıların mücadelesinin geçmişte olduğu gibi, günümüzde de, gelecekte de esaret altında yaşayan tüm halklara ilham kaynağı olmaya devam edecek eşsiz bir direniş hikayesi olduğunu söyledi.

Türktekin, 5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Adana ve Çukurova halkının Adana'nın kurtuluşundan sonra milli kuvvetlere katılarak yurdun diğer cephelerinde de çarpışarak vatanın kurtuluş mücadelesinde sonuna kadar yer aldığını belirtti.

"Milletimizin eşsiz zaferlerle ve destanlarla dolu şanlı tarihi her daim onurumuz olmuştur." ifadesini kullanan Türktekin, Adanalıların kadın-erkek omuz omuza vererek gösterdiği direnişin Kurtuluş Savaşında tüm ulusa cesaret ve umut olduğunu bildirdi.

Türktekin, Türk ulusunun kurtuluş mücadelesinin sonraki yıllarda dünyada esaret altında yaşayan tüm uluslara da ilham kaynağı olduğunu aktararak mesajında şunları kaydetti:

"Bu nedenle, Adanalıların mücadelesi, geçmişte olduğu gibi, günümüzde de, gelecekte de esaret altında yaşayan tüm halklara ilham kaynağı olmaya devam edecek eşsiz bir direniş hikayesidir. 5 Ocak 1922 tarihini tam bir asır önce, tarihe altın harflerle yazdırmış olan, Adana'nın kurtuluş mücadelesinde yer almış olan tüm kahramanları saygıyla anıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu topraklar uğruna can vermiş olan kadın-erkek tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla ve minnetle yad ederek, Adanalı hemşehrilerimin 'Kurtuluş Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum."