TKKD Akdeniz Bölge Başkanlığından huzurevi ziyareti - Son Dakika

Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Akdeniz Bölge Başkanı Avukat Meryem Türktekin ve yönetim kurulu üyeleri, Adana Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak Huzurevini ziyaret etti.

Türktekin, ziyarette yaşlıları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı korumak büyük fedakarlık gösterdiğini belirttiği huzurevi çalışanlarına teşekkür etti.

Sosyal devlet ilkesinin anayasanın en önemli ilkelerinden biri olduğunu belirten Türktekin, daha sonra şunları kaydetti:

"Sosyal devlet anlayışı, sadece devlete değil, bireylere de sorumluluklar yükler. Gelişmiş ülke olabilmenin ön koşullarından biri sosyal devlet anlayışının toplumda yerleşmiş olmasıdır. Bu nedenle yaşlılarımıza destek olmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Zira, toplumsal yaşamın temel kuralı karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışmadır."

Huzurevi Müdürü Serdar Güneş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bulaş riskine karşı tüm ekip olarak gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalıştıklarını bildirdi.

Güneş, aynı yoğunlukta çalışmayı sürdürdüklerini bildirerek, "Devletimizin şefkatli ve koruyucu elini yaşlılarımızın üzerinde hissettirmek, onların burada huzurlu ve güvenli bir yaşam sürdürmelerini sağlamak, dualarını alabilmek bizim için çok kıymetli ve önemlidir." ifadelerini kullandı.

Türktekin, ziyaretinde huzurevi çalışanlarına gül dağıttı.