Tkmm'den "2018 Panoraması" Raporu

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, TkMM'nin "2018 Panoraması" başlıklı raporuna ilişkin, "Bu düzenli yapılan çalışma, Türkiye'de sivil toplum örgütleri incelendiğinde aslında büyük bir titizlik, çaba ve emekle yapılan bir çalışmadır.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, TkMM'nin "2018 Panoraması" başlıklı raporuna ilişkin, "Bu düzenli yapılan çalışma, Türkiye'de sivil toplum örgütleri incelendiğinde aslında büyük bir titizlik, çaba ve emekle yapılan bir çalışmadır." dedi.



Bülbül, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye küçük Millet Meclisi (TkMM) tarafından hazırlanan "2018 Panoraması" başlıklı raporu değerlendirdi.



TkMM'nin, sivil toplum adına uzun bir süredir çalıştığını ve yaptıkları çalışmaları düzenli olarak rapor haline getirdiğini belirten Bülbül, "Bu düzenli yapılan çalışma, Türkiye'de sivil toplum örgütleri incelendiğinde aslında büyük bir titizlik, çaba ve emekle yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmadan siyasi partilerin, hükümetin, mülki idare amirlerinin ve güvenlik görevlilerinin yararlanması gerekiyor. Hazırlanan raporda son derece ufuk açıcı, bilgi verici detaylar söz konusudur." ifadesini kullandı.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Survivor Türkiye Yunanistan'da Adaya İlk Veda Eden İsim Belli Oldu

Yunanistan ve İtalya'ya Tepki Gösteren İran'dan Kritik Türkiye Açıklaması

ABD İstihbarat Raporunda Dikkat Çeken Türkiye Detayı: İlişkiler Zora Giriyor

HDP, 4'ü Büyükşehir 8 İlde Adayını Açıkladı