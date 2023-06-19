TKP, Merkez Bankası önünde eylem düzenledi! 20 parti üyesi gözaltına alındı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü hükümetin ekonomi politikalarını protesto etmek için Merkez Bankası önünde eylem düzenledi. "Halkı yoksullaştıranlardan hesap soracağız" sloganıyla yapılan eyleme polis müdahale etti. Grupta bulunanlardan 20'si gözaltına alındı.
TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan, yaptığı açıklamada, "Halkı gün gün yoksullaştıran, patronlar ne emrediyorsa onu yapanlardan hesap sormak için buradayız. Günlerdir Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan güzellemelerini izliyoruz. Sadece Cumhur İttifakı ve yandaşları değil, aynı ismi Mehmet Şimşek'i Hazine'nin başına geçirmek için türlü görüşmeler yapan Millet İttifakı da bu güzellemelerin bir parçası" ifadelerini kullandı.
TKP, eylemin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, gözaltına alınan üyelerinin derhal serbest bırakılmasını talep etti.
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