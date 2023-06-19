TKP, Merkez Bankası önünde eylem düzenledi! 20 parti üyesi gözaltına alındı - Son Dakika
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TKP, Merkez Bankası önünde eylem düzenledi! 20 parti üyesi gözaltına alındı

19.06.2023 18:16

Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü, hükümetin ekonomi politikalarını protesto etmek için Merkez Bankası önünde eylem düzenledi. Eyleme polis müdahale etti ve 20 kişi gözaltına alındı. TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan, hükümeti ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı eleştirerek, patronların daha da zenginleşmesi için ellerinden geleni yapmakla suçladı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü hükümetin ekonomi politikalarını protesto etmek için Merkez Bankası önünde eylem düzenledi. "Halkı yoksullaştıranlardan hesap soracağız" sloganıyla yapılan eyleme polis müdahale etti. Grupta bulunanlardan 20'si gözaltına alındı.

"MİLLET İTTİFAKI DA BUNUN BİR PARÇASI"

TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan, yaptığı açıklamada, "Halkı gün gün yoksullaştıran, patronlar ne emrediyorsa onu yapanlardan hesap sormak için buradayız. Günlerdir Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan güzellemelerini izliyoruz. Sadece Cumhur İttifakı ve yandaşları değil, aynı ismi Mehmet Şimşek'i Hazine'nin başına geçirmek için türlü görüşmeler yapan Millet İttifakı da bu güzellemelerin bir parçası" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINANLARIN BIRAKILMASINI İSTEDİLER

TKP, eylemin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, gözaltına alınan üyelerinin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

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Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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