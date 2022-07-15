Tkp: Devlet NATO'culardan Temizlenmedikçe Darbelerden Kurtulmak da Mümkün Olamaz - Son Dakika
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Tkp: Devlet NATO'culardan Temizlenmedikçe Darbelerden Kurtulmak da Mümkün Olamaz

15.07.2022 20:04
Tkp: Devlet NATO'culardan Temizlenmedikçe Darbelerden Kurtulmak da Mümkün Olamaz

Türkiye Komünist Partisi (TKP), “Türkiye’de aradan geçen altı yıl boyunca bir darbe gerçekleşmedi ama halkımız darbe korkusuyla ve darbecilik suçlamalarıyla esir alınmaya devam ediyor. Halbuki Türkiye NATO’dan çıkmadıkça ve devlet NATO’culardan temizlenmedikçe; emperyalistlerin, patronların çıkar aracı olmaktan çıkarılmadıkça darbelerden kurtulmak da mümkün olamaz. Unutulmamalıdır ki darbenin önündeki en büyük engel, halkın kendi sözünü söylemesidir” açıklamasını yaptı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), "Türkiye'de aradan geçen altı yıl boyunca bir darbe gerçekleşmedi ama halkımız darbe korkusuyla ve darbecilik suçlamalarıyla esir alınmaya devam ediyor. Halbuki Türkiye NATO'dan çıkmadıkça ve devlet NATO'culardan temizlenmedikçe; emperyalistlerin, patronların çıkar aracı olmaktan çıkarılmadıkça darbelerden kurtulmak da mümkün olamaz. Unutulmamalıdır ki darbenin önündeki en büyük engel, halkın kendi sözünü söylemesidir" açıklamasını yaptı.

TKP, 15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yıl dönümü dolayısıyla bugün yazılı bir açıklama yaptı. TKP'nin açıklaması şöyle:

"FETÖ sizin eseriniz, ABD sizin ortağınız. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden altı yıl geçti. 15 Temmuz için 'başarısız darbe girişimi' diyoruz. Amerikancılığından ve dinciliğinden şüphe etmeyeceğimiz Gülen cemaati, devlet içindeki gücünü kullanarak AKP ile yarışa girişti. Darbe girişimi, bu yarışın ne kadar kanlı ve karanlık olabileceğini açıkça gösterdi. Darbe girişimi başarısızdı, çünkü AKP iktidarı değişmemişti. Ama AKP ile Gülen cemaatini bir yerden sonra ayırt etmek de imkansızdı. Cumhuriyet'in ortadan kaldırılmasında, Türkiye'nin emperyalizmin kanlı planlarına ortak edilmesinde ve patronların çıkarları için gericileştirilmesi, emekçiler için cehenneme dönüştürülmesinde AKP'nin, cemaatin ve cemaatle el sıkışan herkesin sorumluluğu vardı.

"DARBEYİ YAPANLAR NATO'CULARDIR"

Darbe girişiminin sonucunda iktidar ve düzen muhalefeti, 'Yenikapı Ruhu'nda ortaklaştı. Böylece devlet içinde dönen kavganın halkı daha fazla rahatsız etmesinin, halkın bu girişime karşı kendi sözünü yükseltmesinin önüne geçilmiş oldu. Darbe girişimi başarısızdı ama sonuçları itibariyle tamamen başarısız olduğu söylenemezdi, çünkü halk esir edilmişti. Bugün ülkeyi kuralsızca yönetenler ve halkı susturanlar, 'Yenikapı Ruhu'ndan güç aldılar. Olağanüstü hal, patronlara zenginlik aktarmanın ve emekçileri susturmanın aracı olarak kullanıldı. Türkiye'de darbecilerin ve darbenin arkasında kimlerin olduğu bellidir. Darbeyi yapanlar NATO'culardır. Darbenin arkasındakilerse başta ABD olmak üzere emperyalistler ve onlarla iş birliği içindeki sermaye sınıfımızdır.

"DEVLET NATO'CULARDAN TEMİZLENMEDİKÇE DARBELERDEN KURTULMAK DA MÜMKÜN OLAMAZ"

Türkiye'de aradan geçen altı yıl boyunca bir darbe gerçekleşmedi ama halkımız darbe korkusuyla ve darbecilik suçlamalarıyla esir alınmaya devam ediyor. Halbuki Türkiye NATO'dan çıkmadıkça ve devlet NATO'culardan temizlenmedikçe; emperyalistlerin, patronların çıkar aracı olmaktan çıkarılmadıkça darbelerden kurtulmak da mümkün olamaz. Unutulmamalıdır ki darbenin önündeki en büyük engel, halkın kendi sözünü söylemesidir. Çünkü Türkiye'yi emperyalistlerin ve patronların kanlı planlarından koruyabilecek olan tek güç, halkın kendi örgütlülüğüdür. Emperyalistlerle pazarlık peşinde koşanlar, emperyalist merkezlerden medet umanlar, Türkiye'yi darbelerden koruyamaz. Çünkü onlar, darbelerin varlık sebebidir. Halkımız, emperyalistlerin kirli planlarına karşı, bağımsız bir Türkiye için kendi gücüne güvenmelidir."

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Kaynak: ANKA

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