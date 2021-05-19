TKP/ML OPERASYONUNDA 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haber: Özden ATİK-Çağrı ÇALIŞKAN-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul, DHAİstanbul'da 8 ayrı adrese yönelik TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı.

Haber: Özden ATİK-Çağrı ÇALIŞKAN-Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul, DHA İstanbul'da 8 ayrı adrese yönelik TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın talimatıyla İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları iddia edilen TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik bu sabah saatlerinde hücre evleri olduğu değerlendirilen 8 ayrı adrese operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen eş zamanlı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda 7 adet AK 47 (kalaşnikof) marka uzun namlulu otomatik silah, 18 adet kalaşnikof silaha ait şarjör, 1 adet askeri kamuflaj, 1 adet el telsizi, 1 adet Belçika yapımı uzun namlulu piyade tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu. Operasyon sonucu 8 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı.

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