TKYB, Türkiye'nin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracına aracılık etti - Son Dakika

TKYB, Türkiye'nin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracına aracılık etti

29.01.2021 12:11
TKYB, Türkiye'nin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracına aracılık etti, System.String[]

Sürdürülebilir kalkınmaya sağladığı destek ve sorumlu bankacılık anlayışıyla çalışmalarına 2021'de de devam eden Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), 200 milyon TL tutarındaki Türkiye'nin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracına aracılık etti.

Sürdürülebilir kalkınmaya sağladığı destek ve sorumlu bankacılık anlayışıyla çalışmalarına 2021'de de devam eden Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), 200 milyon TL tutarındaki Türkiye'nin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracına aracılık etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TKYB, Türkiye'nin en yoğun endüstriyel bölgesi olan Kuzey Marmara'da doğalgaz dağıtımı yapan Palgaz'ın, 200 milyon TL tutarındaki Türkiye'nin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracında münhasır finansal danışman olarak görev aldı.

Satış aracılığı Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından yürütülen ihracın, sürdürülebilirlik çerçevesi, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Metsims Sustainability Consulting tarafından oluşturuldu.

UNDP İstanbul International Center for Private Sector in Development (IICPSD), düşük karbonlu ekonomiye geçiş çabalarını desteklemek amacıyla özellikle küresel uygulamaları paylaşarak çerçeve geliştirme sürecine katkı sağladı.

"Bizim içim ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı"

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Yatırım Bankacılığı çatımız altında hem özel sektör hem de kamu kuruluşlarına finansal danışmanlık hizmetleri veriyor, firmaların farklı finansman kaynaklarına erişimine aracılık ediyoruz.

Ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecine önemli bir katkı sağlayan bu yatırım ile Palgaz, 5,3 milyar kWh temiz ve yenilebilir enerji üreterek, karbon salınımında mevcut duruma göre yüzde 63 azalma kaydedecek. Sürdürülebilir finans konusunda pek çok ilki gerçekleştirmiş bir banka olarak, ülkemizin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracında görev almak bizim içim ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

"Kredi portföyümüzün yüzde 63'ü sürdürülebilirlik temalı projelerden oluşuyor"

İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma için en kalıcı çözümün düşük karbon ekonomisine geçmek olduğunu belirten Öztop, "Banka olarak, düşük karbonlu ekonomiye geçiş konusunda pek çok yenilikçi çözüm sunuyoruz. Sadece finansal riskleri değil çevresel ve sosyal riskleri de kredi süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Kredi portföyümüzün yüzde 63'ü sürdürülebilirlik temalı projelerden oluşuyor.

Özellikle GES, RES, JES ve Biyogaz projelerini büyük bir titizlikle takip ediyor ve hayata geçirilmelerine destek oluyoruz. 31 Aralık 2020 itibarıyla kurulu gücü 2.811MW olan 295 adet enerji yatırım projesine yaklaşık 9,5 milyar TL tutarında finansman desteği sağladık. Bundan sonra da bu hassasiyetle tematik sermaye piyasası ürünlerinin yaygınlaşmasında öncü rol üstlenerek, düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvili ve yeşil tahvil çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz." bilgilerini verdi.

"Yatırımımız ile karbon salınımında yüzde 63 azalma olacaktır"

Palmet Enerji Grubu Mali İşler Direktörü (CFO) Bora Kıraç da, "Daha önce olduğu gibi sermaye piyasalarında ve sektörümüzde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile yine bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. İhraçtan elde edilen 200 milyon TL'lik fon ile gerçekleştirmeyi planladığımız yatırım neticesinde, CO2 emisyonunu mevcut duruma göre 1,9 milyon ton düşürmüş olacağız. Bu yatırımımız ile karbon salınımında yüzde 63 azalma olacaktır. Farklı finansman kaynaklarına erişim sağlayarak yaptığımız yatırımlarımız hız kesmeden devam edecektir.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun olarak yaptığımız yatırımların iklim değişikliği ve hava kirliliği ile mücadele başta olmak üzere insanların ve toplumun daha iyi standartlarda yaşamasını sağlayan, sürdürülebilir az karbonlu ekonomiye geçiş için kaldıraç etkisi yaratacağını düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Uğur Boğday ise konuyla ilgili olarak, "Daha temiz bir çevre ve sürdürülebilir ekonomiye geçiş sürecine büyük katkı yapacağına inandığımız, ülkemizin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracına aracılık etmekten büyük mutluluk duyduk. Sektörün de bu tip ürünlere ilgi göstermesi bizi ayrıca sevindirmiştir. Bu yöndeki projelere destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk Lirası, Yatırım, Türkiye, Karbon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TKYB, Türkiye'nin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracına aracılık etti - Son Dakika


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