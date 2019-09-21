Son Dakika Haberleri: TKYB'ye, Alman Kalkınma Bankası'ndan 20 yıl vadeli finansman
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TKYB'ye, Alman Kalkınma Bankası'ndan 20 yıl vadeli finansman

1 saat önce

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ikrazı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile üç yılı geri ödemesiz toplam 20 yıl vadeli kredi anlaşmasına imza attı.

TKYB'ye, Alman Kalkınma Bankası'ndan 20 yıl vadeli finansman, System.String[]

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ikrazı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile üç yılı geri ödemesiz toplam 20 yıl vadeli kredi anlaşmasına imza attı.

Maliye Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:45 
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