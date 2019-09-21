TKYB'ye, Alman Kalkınma Bankası'ndan 20 yıl vadeli finansman
1 saat önce
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ikrazı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile üç yılı geri ödemesiz toplam 20 yıl vadeli kredi anlaşmasına imza attı.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ikrazı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile üç yılı geri ödemesiz toplam 20 yıl vadeli kredi anlaşmasına imza attı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:45
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