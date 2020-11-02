TKYB Yönetim Kurulu Başkanı Demircan, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti - Son Dakika

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Demircan'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrıldığı bildirildi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Demircan 01.11.2020 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifaen ayrılmıştır." denildi.