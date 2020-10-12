TKYD'den SPK'nın adımlarına destek - Son Dakika

TKYD'den SPK'nın adımlarına destek

12.10.2020 14:11
TKYD'den SPK'nın adımlarına destek, System.String[]

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından son dönemde yayınlanan kurumsal yönetim konulu rapor ve tebliğlere Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nden (TKYD) destek geldi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından son dönemde yayınlanan kurumsal yönetim konulu rapor ve tebliğlere Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nden (TKYD) destek geldi. Derneğin başkanı Ünal, "SPK'nın kurumsal yönetimin iyi uygulamalarının yaygınlaşması yolunda attığı somut adımları destekliyoruz" dedi.

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, son dönemde SPK tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İzleme Raporu 2019" ve "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" ile kurumsal yönetim tebliğinde yapılan değişiklikler hakkında açıklamalarda bulundu. SPK tarafından yayımlanan ilgili çalışmaların şirketlerde kurumsal yönetim anlayışının benimsenmesine ve iyi uygulamaların hayata geçirilmesine katkı sunacağını ifade eden Ünal, SPK'nin bu alanda attığı somut adımları desteklediklerini ve üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Ünal, şunları söyledi: "Şirketlerin gelecekte de var olabilmesinin yolunun 'başarılı bir kurumsal yönetim yapısı' oluşturabilmelerinden geçtiği ve kurumsal yönetim yapısının sağlam temellere oturmasının sadece tek tek şirketlere değil, tüm Türkiye'ye büyük fayda sağlayacağı fikrinden hareketle faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşu olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu alanda attığı somut adımları destekliyoruz. Bu adımların önünüzdeki dönemde kurumsal yönetimin ülkenizdeki şirketlerin gelişimine ve yaygınlaşmasına katkı sağlayacağın inanıyoruz. Ayrıca zaman içerisinde SPK'dan bu alanda yeni adımlar atılmaya devam edeceği kanaatindeyiz."

"Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sürdürülebilirliğin ve kalkınmanın temelini oluşturacaktır"

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumu teşvik eden, ilkelerin yaygın şekilde uygulanmasına katkı sunan bu çalışmaların uygulanmasının gönüllülük esasına göre belirlenmiş olduğuna dikkat çeken Ünal, şöyle devam etti: "Şirketlerin bu ilkeleri kurumsal yönetim süreçlerine dahil etmeleri, sürdürülebilirliğin ve kalkınmanın temelini oluşturacaktır. Tüm dünyada yatırım rüzgarı, şeffaf, düzgün işleyen, kurallı, hesap verebilen, adil yapılara doğru eserken, her ölçekten şirkette, kurumda ve STK'da kurumsal yönetim anlayışının benimsenmesi için Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği olarak destek sunmaya hazırız."

(İHA)

TKYD'den SPK'nın adımlarına destek

Sermaye Piyasası Kurulu, Yönetim Kurulu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TKYD'den SPK'nın adımlarına destek - Son Dakika Ekonomi

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