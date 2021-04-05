TKYD'nin yeni başkanı Dr. Tamer Saka oldu - Son Dakika

TKYD'nin yeni başkanı Dr. Tamer Saka oldu

05.04.2021 10:40
TKYD'nin yeni başkanı Dr. Tamer Saka oldu, System.String[]

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin yeni başkanı Dr. Tamer Saka oldu.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin yeni başkanı Dr. Tamer Saka oldu. TKYD'nin 10'uncu Olağan Genel Kurulu'nda, yeni Yönetim Kurulu seçildi. Genel Kurul sonrası ilk toplantısını gerçekleştiren yeni Yönetim Kurulu, TKYD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Dr. Tamer Saka'yı seçti.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) 10'uncu Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul toplantısında, TKYD'nin yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilirken, Genel Kurul sonrası ilk toplantısını gerçekleştiren yeni Yönetim Kurulu, TKYD Başkanlığı'na Dr.Tamer Saka'yı seçti. Derneğin başkan yardımcıları ise Duygu Yılmaz, Murat Kolbaşı ve Can Çaka oldu.

Şirketlerin gelecekte de var olabilmesinin yolunun 'başarılı bir kurumsal yönetim yapısı' oluşturabilmelerinden geçtiği ve kurumsal yönetim yapısının sağlam temellere oturmasının sadece tek tek şirketlere değil tüm Türkiye'ye büyük fayda sağlayacağı fikriyle hareket eden TKYD'nin, günümüz itibarıyla Türkiye genelinde 59 kurumsal, 600'ü aşkın da bireysel üyesi bulunuyor.

"Kurumsal yönetimin gelişimine katkı sunmak bir bayrak yarışı"

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Dr.Tamer Saka konuşmasına, pandeminin zorlu koşullarına rağmen TKYD'nin vizyonunu ortaya koyan çalışma ve projeleri hayata geçiren önceki yönetime teşekkür ederek başladı.

Dernek çatısı altında yapılan çalışmaların, Türkiye'nin kurumsal yönetim anlayışının gelişmesine katkı sunmak üzere yapıldığına ve bunun bir bayrak yarışı olduğuna dikkat çeken Dr. Tamer Saka, "Pandemi koşullarının hala devam ettiği günümüzde, kurumsal yönetimin önemi geçmişe nazaran daha iyi anlaşıldı. Çünkü kurumsal yönetim, şirketleri pandemi gibi beklenmedik dönemlerde dahi risklere karşı koruyor, dayanıklılığı artırıyor. Biz de bu nedenle özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında ve kamuda iyi uygulamaların yaygınlaşması için kurumsal yönetimi anlatmaya ve bu anlayışı yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Gönül verdiğimiz bu yolda, çıtayı her geçen gün biraz daha yukarı koymak için çabalayacağız. Bu süreçte yalnızca kurullarımızın, komisyonlarımızın değil kurumsal ve bireysel tüm üyelerimizin bize destek olacağına inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL

TKYD'nin yeni başkanı Dr. Tamer Saka oldu

Yılmaz Murat, Pandemi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TKYD'nin yeni başkanı Dr. Tamer Saka oldu - Son Dakika Ekonomi


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