TKYD’nin yeni başkanı Feyyaz Ünal oldu
12 dakika önce
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) 9'uncu Olağan Genel Kurulu'nda, yeni Yönetim Kurulu seçildi.
Türkiye
Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) 9'uncu Olağan Genel Kurulu'nda, yeni Yönetim Kurulu seçildi. Genel Kurul sonrası ilk toplantısını gerçekleştiren yeni Yönetim Kurulu, TKYD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Feyyaz Ünal'ı seçti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:12
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