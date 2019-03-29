Son Dakika Haberleri: TKYD’nin yeni başkanı Feyyaz Ünal oldu

TKYD’nin yeni başkanı Feyyaz Ünal oldu

12 dakika önce

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) 9'uncu Olağan Genel Kurulu'nda, yeni Yönetim Kurulu seçildi.

TKYD’nin yeni başkanı Feyyaz Ünal oldu, System.String[]
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) 9'uncu Olağan Genel Kurulu'nda, yeni Yönetim Kurulu seçildi. Genel Kurul sonrası ilk toplantısını gerçekleştiren yeni Yönetim Kurulu, TKYD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Feyyaz Ünal'ı seçti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:12 

Ekonomi
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