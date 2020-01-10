TKYD'nin yeni "kurumsal yönetim" eğitim programı belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TKYD'nin yeni 'kurumsal yönetim' eğitim programı belirlendi - Son Dakika Ekonomi

TKYD'nin yeni "kurumsal yönetim" eğitim programı belirlendi

6 saat önce

Kurumsal yönetimin benimsenmesi ve geniş kitlelere ulaşması amacıyla birçok eğitim programı gerçekleştiren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin, Ocak-Mart 2020 dönemi eğitim programı belli oldu.

TKYD'nin yeni

Kurumsal yönetimin benimsenmesi ve geniş kitlelere ulaşması amacıyla birçok eğitim programı gerçekleştiren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin, Ocak-Mart 2020 dönemi eğitim programı belli oldu.

Kurumsal yönetim anlayışının gelişmesi ve bu alandaki en iyi uygulamaların hayata geçirilmesi misyonuyla faaliyet gösteren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)'nin Ocak-Mart 2020 dönemini kapsayan yeni eğitim programı açıklandı. Katılımcılara kapsamlı bir içerik sunan ve kurumsal yönetimin farklı alanlardaki uygulamalarına ilişkin konu başlıkları içeren eğitim programı ile mevcut ve gelecek nesil liderlerin kurumsal yönetimde yetkinleşmesi amaçlanıyor.

Konu ile ilgili bilgi veren TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, "Son dönemde, kurumsal yönetim uygulamalarına verilen değer ve yönetim kültürünü önemseyen aile şirketlerinin sayısı artıyor" dedi ve ekledi:

"Çünkü biliyoruz ki; günümüzde şirketlerin karlı büyüyebilmesi ve sürdürülebilir başarı elde etmesi için en önemli koşul kurumsal yönetim. Bu bakış açısıyla Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği olarak hayata geçirdiğimiz eğitimler büyük ilgi görüyor. Eğitim programlarımızla, şirketlerin kurumsal yönetim süreçlerinde yaşadıkları zorlukları aşmalarında profesyonel destek sağlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de kurumsal yönetim alanındaki eğitimlerimizle tüm paydaşlarımıza katkı sağlamaya devam edeceğiz."

TKYD Eğitim Takvimi

Ocak 2020:

Güncel Değişikliklerle Kurumsal Yönetim Uyum Raporları

Şubat 2020:

Kurumsal Yönetim ve İç Mevzuat Oluşturma

Şirketler Topluluğunda İlişkili Taraf İşlemleri

Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı

Mart 2020:

Yönetim Kurulu Toplantılarına İlişkin İyi Yönetim Uygulamaları

Türkiye'de ve Dünyada Son Gelişmeler Çerçevesinde Kurumsal Yönetim


Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:44 Kaynak: DHA
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