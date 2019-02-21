Tkyd / Pandır: Şirketler Gelecekte Var Olabilmek İçin Değer Yaratmak Zorunda

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Sisten Dolayı Uçağı İptal Olan Galatasaraylı Taraftarlar Maça Yetişecek

CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz Sözlerini Hatırlatan Vatandaşa Böyle Cevap Verdi

Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor