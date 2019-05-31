Son Dakika Haberleri: TL’de bayram havası
Son Dakika Ekonomi Haber

TL’de bayram havası

11 dakika önce

10 günlük Şeker Bayramı öncesinde TL varlıklar ciddi olarak güçlendi.

TL’de bayram havası, System.String[]
10 günlük Şeker Bayramı öncesinde TL varlıklar ciddi olarak güçlendi. Dolar/TL 5.90'nın altına inerken, borsa 90 binin üzerine taşındı...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:03 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi İşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan kazanacağı rakam Bakan Kurum: Engellilere uygun projelendirilmemiş binaya ruhsat verilmeyecek Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 05:14:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TL’de bayram havası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]