TL’de bayram havası
11 dakika önce
10 günlük Şeker Bayramı öncesinde TL varlıklar ciddi olarak güçlendi.
10 günlük Şeker Bayramı öncesinde TL varlıklar ciddi olarak güçlendi. Dolar/TL 5.90'nın altına inerken, borsa 90 binin üzerine taşındı...
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:03
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