TL'de negatif ayrışma bugün terse döndü
1 saat önce
Yılbaşından bu yana TL'de gözlenen negatif ayrışma bugün terse döndü.
Yılbaşından bu yana TL'de gözlenen negatif ayrışma bugün terse döndü. Dün 5.5450'ye yükselen dolar/TL, bugün 5.4225 seviyesine kadar geri çekildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:05
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