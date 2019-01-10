TL'de negatif ayrışma bugün terse döndü

Yılbaşından bu yana TL'de gözlenen negatif ayrışma bugün terse döndü. Dün 5.5450'ye yükselen dolar/TL, bugün 5.4225 seviyesine kadar geri çekildi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos ve Eşi Boşandıklarında Dünyanın En Zenginleri Listesi Değişecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi