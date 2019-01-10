Son Dakika Haberleri: TL'de negatif ayrışma bugün terse döndü

TL'de negatif ayrışma bugün terse döndü

1 saat önce

Yılbaşından bu yana TL'de gözlenen negatif ayrışma bugün terse döndü.

TL'de negatif ayrışma bugün terse döndü, System.String[]
Yılbaşından bu yana TL'de gözlenen negatif ayrışma bugün terse döndü. Dün 5.5450'ye yükselen dolar/TL, bugün 5.4225 seviyesine kadar geri çekildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:05 

Ekonomi
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