TL'de oynaklık göstergeleri yükseldi
1 saat önce
TL'nin öngörülen oynaklık göstergeleri Eylül'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.
TL'nin öngörülen oynaklık göstergeleri Eylül
'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:42
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