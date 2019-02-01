TL dünkü iyimserliğin ardından satış baskısı altında

Dün 5.16 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, Çin imalat verilerinde gözlenen 3 yılın en büyük daralmasının ardından yönünü tekrar yukarı çevirdi.

Dün 5.16 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, Çin imalat verilerinde gözlenen 3 yılın en büyük daralmasının ardından yönünü tekrar yukarı çevirdi. Satış baskısı altında kalan TL, dünkü kazanımlarının bir kısmını geri verdi ve kur 5.22'ye yükseldi.

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