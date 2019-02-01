Son Dakika Haberleri: TL dünkü iyimserliğin ardından satış baskısı altında

TL dünkü iyimserliğin ardından satış baskısı altında

32 dakika önce

Dün 5.16 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, Çin imalat verilerinde gözlenen 3 yılın en büyük daralmasının ardından yönünü tekrar yukarı çevirdi.

TL dünkü iyimserliğin ardından satış baskısı altında, System.String[]
Dün 5.16 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, Çin imalat verilerinde gözlenen 3 yılın en büyük daralmasının ardından yönünü tekrar yukarı çevirdi. Satış baskısı altında kalan TL, dünkü kazanımlarının bir kısmını geri verdi ve kur 5.22'ye yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:07 

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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