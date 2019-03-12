TL geriledi, benzer paralar yükseldi
1 saat önce
Yılbaşından bu yana TL dolar karşısında yaklaşık yüzde 3 değer kaybederken, benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinde yüzde 6'yı aşan değer kazançları mevcut.
Yılbaşından bu yana TL dolar karşısında yaklaşık yüzde 3 değer kaybederken, benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinde yüzde 6'yı aşan değer kazançları mevcut.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:05
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