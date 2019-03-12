Son Dakika Haberleri: TL geriledi, benzer paralar yükseldi

TL geriledi, benzer paralar yükseldi

1 saat önce

Yılbaşından bu yana TL dolar karşısında yaklaşık yüzde 3 değer kaybederken, benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinde yüzde 6'yı aşan değer kazançları mevcut.

TL geriledi, benzer paralar yükseldi, System.String[]
Yılbaşından bu yana TL dolar karşısında yaklaşık yüzde 3 değer kaybederken, benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinde yüzde 6'yı aşan değer kazançları mevcut.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:05 

Ekonomi
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