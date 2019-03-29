TL girişi piyasaları rahatlattı

Yabancı yatırımcılar TL likiditesine kavuşunca, piyasa normalleşmeye başladı, borsada tepki alımları geldi. (Jülide Yiğittürk Gürdamar)

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