TL girişi piyasaları rahatlattı
37 dakika önce
Yabancı yatırımcılar TL likiditesine kavuşunca, piyasa normalleşmeye başladı, borsada tepki alımları geldi.
Yabancı yatırımcılar TL likiditesine kavuşunca, piyasa normalleşmeye başladı, borsada tepki alımları geldi. (Jülide Yiğittürk Gürdamar)
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:07
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