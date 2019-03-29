Son Dakika Haberleri: TL girişi piyasaları rahatlattı

TL girişi piyasaları rahatlattı

37 dakika önce

Yabancı yatırımcılar TL likiditesine kavuşunca, piyasa normalleşmeye başladı, borsada tepki alımları geldi.

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Yabancı yatırımcılar TL likiditesine kavuşunca, piyasa normalleşmeye başladı, borsada tepki alımları geldi. (Jülide Yiğittürk Gürdamar)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:07 

Ekonomi
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