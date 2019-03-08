"TL için iyimser olmak zor"
9 dakika önce
Türkiye-ABD ilişkilerinde S-400 tartışması "yeni Brunson krizi" endişesi yaratıyor.
Türkiye- ABD
ilişkilerinde S-400 tartışması "yeni Brunson krizi" endişesi yaratıyor. Ruslardan S-400 aldığı için Çin
'e uygulanan CAATSA yaptırımlarının Türkiye'ye de uygulanması ihtimali TL'yi baskı altında bırakırken, "TL için iyimser olmak zor" diyen uzmanlar olası döviz ataklarına dikkati çekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:35
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