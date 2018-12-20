TL iyimser fiyatlanıyor

Borsada satıcılı görünüm hakimken; petroldeki düşüş ve ABD ile ilişkilere dair iyimserlik TL'ye pozitif yansıyor.

Borsada satıcılı görünüm hakimken; petroldeki düşüş ve ABD ile ilişkilere dair iyimserlik TL'ye pozitif yansıyor. Dolar/TL kuru bugün 5.25 civarında fiyatlanıyor. BIST 100 ise 92 bin seviyesinin hemen altında.

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