Son Dakika Haberleri: TL iyimser fiyatlanıyor

TL iyimser fiyatlanıyor

1 saat önce

Borsada satıcılı görünüm hakimken; petroldeki düşüş ve ABD ile ilişkilere dair iyimserlik TL'ye pozitif yansıyor.

TL iyimser fiyatlanıyor, System.String[]
Borsada satıcılı görünüm hakimken; petroldeki düşüş ve ABD ile ilişkilere dair iyimserlik TL'ye pozitif yansıyor. Dolar/TL kuru bugün 5.25 civarında fiyatlanıyor. BIST 100 ise 92 bin seviyesinin hemen altında.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:48 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Erdoğan'a Türkiye'yi Ziyaret Etmek İstediğini Söyledi Yeni Yılda Uçak Bileti Fiyatlarına Yolcu Başına 3 Euro Güvenlik Ücreti Eklenecek

Florida'da Türk Profesör, 3 Yaşındaki Kızını Öldürdükten Sonra İntihar Etti Bilim İnsanları Başını Kuma Gömen Canlıya 'Trump' Adını Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:10:07. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TL iyimser fiyatlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]