Son Dakika Haberleri: TL, kayıplarının büyük kısmını telafi etti

TL, kayıplarının büyük kısmını telafi etti

54 dakika önce

TL'de Cuma günü yüzde 6'yı aşan değer kaybının ardından TCMB'nin adımları ve swap faizlerindeki yükseliş sonrası TL dolar karşısında kayıplarını büyük ölçüde telafi etti.

TL, kayıplarının büyük kısmını telafi etti , System.String[]
TL'de Cuma günü yüzde 6'yı aşan değer kaybının ardından TCMB'nin adımları ve swap faizlerindeki yükseliş sonrası TL dolar karşısında kayıplarını büyük ölçüde telafi etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:17 

TCMB, Ekonomi
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