TL, kayıplarının büyük kısmını telafi etti
54 dakika önce
TL'de Cuma günü yüzde 6'yı aşan değer kaybının ardından TCMB'nin adımları ve swap faizlerindeki yükseliş sonrası TL dolar karşısında kayıplarını büyük ölçüde telafi etti.
TL'de Cuma günü yüzde 6'yı aşan değer kaybının ardından TCMB'nin adımları ve swap faizlerindeki yükseliş sonrası TL dolar karşısında kayıplarını büyük ölçüde telafi etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:17
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