TL, kayıplarının büyük kısmını telafi etti

TL'de Cuma günü yüzde 6'yı aşan değer kaybının ardından TCMB'nin adımları ve swap faizlerindeki yükseliş sonrası TL dolar karşısında kayıplarını büyük ölçüde telafi etti.

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