Son Dakika Haberleri: TL kazanımlarını törpüledi

TL kazanımlarını törpüledi

9 dakika önce

TL, gelişen ülke para birimlerine yönelik satış baskısı ile kazanımlarını törpüledi.

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TL, gelişen ülke para birimlerine yönelik satış baskısı ile kazanımlarını törpüledi. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD- Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerin Türk Lirası için risk potansiyeli taşıdığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:25 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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