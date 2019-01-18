TL kazanımlarını törpüledi
9 dakika önce
TL, gelişen ülke para birimlerine yönelik satış baskısı ile kazanımlarını törpüledi.
TL, gelişen ülke para birimlerine yönelik satış baskısı ile kazanımlarını törpüledi. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ABD- Türkiye
ilişkilerine yönelik endişelerin Türk Lirası için risk potansiyeli taşıdığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:25
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