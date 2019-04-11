TL negatif ayrıştı, dolar 5.75'i aştı
48 dakika önce
TL bugün dolar karşısında günlük bazda yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştı.
TL bugün dolar karşısında günlük bazda yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:49
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