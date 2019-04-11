Son Dakika Haberleri: TL negatif ayrıştı, dolar 5.75'i aştı

TL negatif ayrıştı, dolar 5.75'i aştı

48 dakika önce

TL bugün dolar karşısında günlük bazda yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştı.

TL negatif ayrıştı, dolar 5.75'i aştı, System.String[]
TL bugün dolar karşısında günlük bazda yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:49 
Ekonomi
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