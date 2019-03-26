Son Dakika Haberleri: TL'nin faizi uçtu

TL'nin faizi uçtu

1 saat önce

Yabancı bankaların TL elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında gecelik faizler yüzde 22'den yüzde 230'a, haftalık vadede ise yüzde 24'den yüzde 120'ye yükseldi.

TL'nin faizi uçtu, System.String[]
Yabancı bankaların TL elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında gecelik faizler yüzde 22'den yüzde 230'a, haftalık vadede ise yüzde 24'den yüzde 120'ye yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:02 

Londra, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin Borsasından Bir Günde 1,6 Milyar Dolar Çıktı TRT'de Programa Başlayan Alişan'ın Ne Kadar Kazanacağı Belli Oldu! Fırat Aydınus'un Maaşı da Kesildi Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 15:26:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TL'nin faizi uçtu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]