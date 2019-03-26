TL'nin faizi uçtu
1 saat önce
Yabancı bankaların TL elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında gecelik faizler yüzde 22'den yüzde 230'a, haftalık vadede ise yüzde 24'den yüzde 120'ye yükseldi.
Yabancı bankaların TL elde etmek için kullandığı Londra
swap piyasasında gecelik faizler yüzde 22'den yüzde 230'a, haftalık vadede ise yüzde 24'den yüzde 120'ye yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:02
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