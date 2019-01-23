Son Dakika Haberleri: TL'nin oynaklık endeksi 6 ayın en düşüğünde

TL'nin oynaklık endeksi 6 ayın en düşüğünde

55 dakika önce

Türk Lirası, ruble ve randın 3 aylık "öngörülen" oynaklığı yaklaşık altı ayın en düşük seviyesini geriledi.

TL'nin oynaklık endeksi 6 ayın en düşüğünde, System.String[]
Türk Lirası, ruble ve randın 3 aylık "öngörülen" oynaklığı yaklaşık altı ayın en düşük seviyesini geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:14 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökhan Özoğuz'dan Yılmaz Özdil'e Kitap Eleştirisi: Sayfalar Altın mı? Yılmaz Özdil'in Kitabı Alışveriş Sitelerinde 25 Bin TL'ye Satılmaya Başlandı

Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı Bursalı Girişimci, Yıldız Futbolcu Muhammed Salah'ın İsmiyle Köşeyi Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 18:09:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TL'nin oynaklık endeksi 6 ayın en düşüğünde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]