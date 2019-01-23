TL'nin oynaklık endeksi 6 ayın en düşüğünde

Türk Lirası, ruble ve randın 3 aylık "öngörülen" oynaklığı yaklaşık altı ayın en düşük seviyesini geriledi.

Türk Lirası, ruble ve randın 3 aylık "öngörülen" oynaklığı yaklaşık altı ayın en düşük seviyesini geriledi.

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