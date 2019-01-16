TL pozisyon almalı mı, uzak mı durmalı?

TL hala kırılgan ve Türkiye'nin kendine özgü riskleri toparlanma çabalarını akamete uğratıyor.

TL hala kırılgan ve Türkiye'nin kendine özgü riskleri toparlanma çabalarını akamete uğratıyor. Peki pozisyon mu almalı, uzak mı durmalı?

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