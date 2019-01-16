Son Dakika Haberleri: TL pozisyon almalı mı, uzak mı durmalı?

TL pozisyon almalı mı, uzak mı durmalı?

1 saat önce

TL hala kırılgan ve Türkiye'nin kendine özgü riskleri toparlanma çabalarını akamete uğratıyor.

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TL hala kırılgan ve Türkiye'nin kendine özgü riskleri toparlanma çabalarını akamete uğratıyor. Peki pozisyon mu almalı, uzak mı durmalı?
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:15 

Türkiye, Ekonomi
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