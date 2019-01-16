TL pozisyon almalı mı, uzak mı durmalı?
1 saat önce
TL hala kırılgan ve Türkiye'nin kendine özgü riskleri toparlanma çabalarını akamete uğratıyor.
TL hala kırılgan ve Türkiye'nin kendine özgü riskleri toparlanma çabalarını akamete uğratıyor. Peki pozisyon mu almalı, uzak mı durmalı?
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:15
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