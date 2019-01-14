TL, Trump sonrası baskı altında
53 dakika önce
Dolar/TL, Trump'ın Türkiye'ye yönelik söylemlerinin ardından yukarı yönlü hareket ediyor.
Dolar/TL, Trump
'ın Türkiye
'ye yönelik söylemlerinin ardından yukarı yönlü hareket ediyor. Karşılıklı açıklamaların tonuna bağlı olarak yükselişin kuvvetlenebileceği uyarısında bulunan uzmanlar ayrıca, haftanın en önemli gündeminin TCMB
faiz kararı olacağını belirtiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:21
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