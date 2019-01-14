TL, Trump sonrası baskı altında

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi

Araba Fiyatına Satılıyor! Bu Tespihler Altın ve Dolardan Daha Fazla Getiri Sağlıyor