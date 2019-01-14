Son Dakika Haberleri: TL, Trump sonrası baskı altında

TL, Trump sonrası baskı altında

53 dakika önce

Dolar/TL, Trump'ın Türkiye'ye yönelik söylemlerinin ardından yukarı yönlü hareket ediyor.

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Dolar/TL, Trump'ın Türkiye'ye yönelik söylemlerinin ardından yukarı yönlü hareket ediyor. Karşılıklı açıklamaların tonuna bağlı olarak yükselişin kuvvetlenebileceği uyarısında bulunan uzmanlar ayrıca, haftanın en önemli gündeminin TCMB faiz kararı olacağını belirtiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:21 

Türkiye, Donald Trump, Ekonomi
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