Son Dakika Haberleri: TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine Teklif Gelmedi

TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine Teklif Gelmedi

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine teklif gelmedi.

TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine Teklif Gelmedi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine teklif gelmedi.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli ve 50 milyon dolarlık 3 ay vadeli döviz satım ihalelerine teklif gelmediği için işlem gerçekleştirilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:43 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 Bin Liralık Banknottaki Sır, 38 Yıl Sonra Ortaya Çıktı Paradaki Sır Işığı Tutunca Ortaya Çıktı

Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Büyük İndirim Gelecek Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 19:24:15. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine Teklif Gelmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]