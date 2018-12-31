Son Dakika Haberleri: TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine Teklif Gelmedi

TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine Teklif Gelmedi

47 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine teklif gelmedi.

TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine Teklif Gelmedi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine teklif gelmedi.


TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli ve 50 milyon dolarlık 3 ay ve 6 ay vadeli döviz satım ihalelerine teklif gelmediği için işlem gerçekleştirilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:28 Kaynak: AA

Ekonomi
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