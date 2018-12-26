Son Dakika Haberleri: TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesine Teklif Gelmedi

TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesine Teklif Gelmedi

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmedi.

TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesine Teklif Gelmedi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmedi.


TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmediği için işlem gerçekleştirilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:24 Kaynak: AA

Ekonomi
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