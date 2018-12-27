Son Dakika Haberleri: TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesine Teklif Gelmedi

TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesine Teklif Gelmedi

25 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmedi.

TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesine Teklif Gelmedi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmedi.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmediği için işlem gerçekleştirilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:24 Kaynak: AA

Ekonomi
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