TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesine Teklif Gelmedi
25 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
'nın (TCMB
), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmedi.
TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmediği için işlem gerçekleştirilmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:24 Kaynak: AA
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