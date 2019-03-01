TL varlıklarda değerlenme trendi sona erdi
1 saat önce
Küresel piyasalar üzerinde etkili olan jeopolitik, ekonomik ve siyasi risk kıskacı, yurt içinde dolar kurunu da körüklüyor.
Küresel piyasalar üzerinde etkili olan jeopolitik, ekonomik ve siyasi risk kıskacı, yurt içinde dolar kurunu da körüklüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:40
Sümela Manastırı'nın İlk Bölümünü Hizmete Açılıyor
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