Son Dakika Haberleri: TL varlıklarda değerlenme trendi sona erdi

TL varlıklarda değerlenme trendi sona erdi

1 saat önce

Küresel piyasalar üzerinde etkili olan jeopolitik, ekonomik ve siyasi risk kıskacı, yurt içinde dolar kurunu da körüklüyor.

TL varlıklarda değerlenme trendi sona erdi, System.String[]
Küresel piyasalar üzerinde etkili olan jeopolitik, ekonomik ve siyasi risk kıskacı, yurt içinde dolar kurunu da körüklüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:40 

Ekonomi, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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