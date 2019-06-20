Son Dakika Haberleri: TL varlıklarda pozitif görünüm
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TL varlıklarda pozitif görünüm

48 dakika önce

Fed'in faiz indirim sinyali ile risk iştahı artarken, dolar/TL 5.73 seviyelerine kadar indi.

TL varlıklarda pozitif görünüm, System.String[]
Fed'in faiz indirim sinyali ile risk iştahı artarken, dolar/TL 5.73 seviyelerine kadar indi. Faizlerde düşüş yaşanırken, borsa gün içerisinde 96 bini denedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:23 
Fed, Ekonomi
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