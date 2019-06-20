TL varlıklarda pozitif görünüm
48 dakika önce
Fed'in faiz indirim sinyali ile risk iştahı artarken, dolar/TL 5.73 seviyelerine kadar indi.
Fed
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:23
'in faiz indirim sinyali ile risk iştahı artarken, dolar/TL 5.73 seviyelerine kadar indi. Faizlerde düşüş yaşanırken, borsa gün içerisinde 96 bini denedi.
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