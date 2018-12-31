Son Dakika Haberleri: TL'yi 2019'da ne bekliyor?

TL'yi 2019'da ne bekliyor?

44 dakika önce

2018'de yüzü gülmeyen TL yatırımcısı yeni yıla odaklandı.

TL'yi 2019'da ne bekliyor?, System.String[]
2018'de yüzü gülmeyen TL yatırımcısı yeni yıla odaklandı. 2019'da ticaret savaşları gündemi meşgul etmeye devam edecekken, Trump-Fed gerilimi ve Suriye kaynaklı jeopolitik riskler öne çıkacak. (Muhammed Kafadar)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:30 

Ekonomi
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