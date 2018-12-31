TL'yi 2019'da ne bekliyor?
44 dakika önce
2018'de yüzü gülmeyen TL yatırımcısı yeni yıla odaklandı.
2018'de yüzü gülmeyen TL yatırımcısı yeni yıla odaklandı. 2019'da ticaret savaşları gündemi meşgul etmeye devam edecekken, Trump-Fed gerilimi ve Suriye kaynaklı jeopolitik riskler öne çıkacak. (Muhammed Kafadar)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:30
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