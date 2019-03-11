TL'yi zorlayan etkenler

Cuma 5.49 sınırından geri dönen dolar/TL yeni haftaya 5.45 civarından başladı.

Cuma 5.49 sınırından geri dönen dolar/TL yeni haftaya 5.45 civarından başladı. Başta S-400'ler olmak üzere TL'yi baskı altında bırakan pek çok etken bulunuyor.

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