Son Dakika Haberleri: TL'yi zorlayan etkenler

TL'yi zorlayan etkenler

2 saat önce

Cuma 5.49 sınırından geri dönen dolar/TL yeni haftaya 5.45 civarından başladı.

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Cuma 5.49 sınırından geri dönen dolar/TL yeni haftaya 5.45 civarından başladı. Başta S-400'ler olmak üzere TL'yi baskı altında bırakan pek çok etken bulunuyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:50 

Ekonomi
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