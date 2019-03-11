TL'yi zorlayan etkenler
2 saat önce
Cuma 5.49 sınırından geri dönen dolar/TL yeni haftaya 5.45 civarından başladı.
Cuma 5.49 sınırından geri dönen dolar/TL yeni haftaya 5.45 civarından başladı. Başta S-400'ler olmak üzere TL'yi baskı altında bırakan pek çok etken bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:50
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