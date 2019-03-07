Tlc'de Programa Başlayan Doktor B: Estetiğe Karşı Olanların Bakış Açısı Değişecek

İlk yerel içeriğini ekranlara taşıyan TLC, dünyaca ünlü estetisyen Doktor B olarak tanınan Bülent Cihantimur ile 'Bu Ben Miyim?' adlı programa başladı.

İlk yerel içeriğini ekranlara taşıyan TLC, dünyaca ünlü estetisyen Doktor B olarak tanınan Bülent Cihantimur ile 'Bu Ben Miyim?' adlı programa başladı. Programın lansmanında konuşan Doctor B, "Programda ben estetiğe karşıyım diyen insanların bakış acısını değiştireceğiz" dedi.



Türkiye'de değişik formattaki programlarıyla dikkat çeken TLC, ilk yerel içeriğini izleyiciler ile buluşturdu. Dünyada Doktor B adıyla tanınan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Bülent Cihantimur ilk bölümü Estetik International'da ekibiyle birlikte izledi. Geceye Güneri Cıvaoğlu, TLC Genel Yayın Yönetmeni Ayşen Şenol ve ekibi katıldı.



"TÜRKİYE SAĞLIK VE ESTETİK ALANINDA ÖNEMLİ BİR NOKTADA"



Bu programa başlarken amacının ülkenin tanıtımı olduğunu söyleyen Bülent Cihantimur,"Enteresan gelebilir, proje başlarken de herkese değişik gelmişti. Türkiye dünyadaki en güzel ülkelerden birisi. Sağlık ve estetik alanında çok önemli bir noktada. Bunun tanıtımı için TLC'nin de çok uygun bir kanal olduğunu düşündüm. Bir fırsat olmadı ama biz uğraştık ve başardık. Şu anda başlangıç için üç bölüm çektik ama inşallah sonsuza dek uzayacak bir program olur" diye konuştu.



HASTALARIN YÜZDE 80'İ YABANCI



Bu Ben Miyim? Programının izleyicilerin bakış açılarını iyi yönde değiştireceğini dile getiren Cihantimur, "İzleyiciler estetik kaygının ne olduğunu ve insanların hayatını aslında ne kadar etkilediğini, ben estetiğe karşıyım demenin ne kadar yanlış olduğunu algılayacaklar. Dokuz tane hasta var. dokuzunun hikayesi de en değerli olan hikayelerdi. Gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanları seçtik. Estetik cerrahi insanların hayatlarını ne kadar değiştiriyor, Onları mutlu edebiliyor mu? Estetik yaptıranlar hakkında kötü düşünen insanların, ben estetiğe karşıyım diyen insanların, bu durumu algılayarak bakış acısını değiştirmesini sağlayacak vakalar seçtik. ve gerçekten öyle olduğunu da kendi gözlem ve deneyimlerimizle görmüş olduk. İnsanların estetik kaygısı olduğu zaman genellikle saklamayı düşünüyorlar. Mesela kızı bile annesinden saklıyor. Bu program aslında o problemin sadece kendisinde olmadığını kendisi gibi başka insanlar da olduğunu görmesini sağladığı için çözümü de kolaylaştıracak. Şu anda hastalarımın yüzde 80'i yabancı" dedi.



"BU PROGRAMDA ÇOK YARALI İNSANLAR VAR"



Programı takip eden Güneri Cıvaoğlu ise, "Buna benzer bir program Amerika'da izliyordum. Baştan yapılandırma, bu daha değişik. Günümüzde özellikle Türkiye'de bir insanın bedenini yüzünü berbat eden estetik müdahaleler yapılıyor. Burada gördüğüm bu eski veya yeni yanlışları düzelten ve tekrar bir normal hale getiren cerrahi estetik müdahale. Burada gördüğüm çok yaralı insanlar. O insanları tamir ederek yeniden onları güzel, doğal, sağlıklı ve normal insanlar haline getiren müdahalelerde bulunuyor" ifadelerini kullandı.



DOKTOR B İLE BU BEN MİYİM?



Çekimleri 5 ay süren Bu Ben Miyim? Programı toplamda 3 bölümden oluşuyor. Doctor B, her bölümde mağduriyet yaşamış üç hastasının estetik kaygılarını gidererek, kısa süre içerisinde muazzam bir değişim yaşamalarını sağlıyor. - İstanbul

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