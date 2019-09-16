Son Dakika Haberleri: TLREF'e dayalı banka dışı ilk ihracı Deniz Leasing gerçekleştirdi
Son Dakika Güncel Haber

TLREF'e dayalı banka dışı ilk ihracı Deniz Leasing gerçekleştirdi

1 saat önce

Deniz Leasing, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) dayalı finansman bonosu ihraç işlemlerinde banka dışı kurumlar arasında ihraç gerçekleştiren ilk kurum oldu.

TLREF'e dayalı banka dışı ilk ihracı Deniz Leasing gerçekleştirdi, System.String[]

Deniz Leasing, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) dayalı finansman bonosu ihraç işlemlerinde banka dışı kurumlar arasında ihraç gerçekleştiren ilk kurum oldu.

Deniz Leasing'den yapılan açıklamaya göre, şirketin bugün ihraç edeceği 150 milyon lira olarak planlanan bono ihracına beklenenin üzerinde talep gelirken, karşılanan talep miktarı 250 milyon lira oldu.116 gün vadeli ve değişken kupon ödemeli olarak ihraç edilen finansman bonosunun yıllık basit ek getirisi referans getirinin 40 baz puan üzerinde gerçekleşti.

Ödenmiş sermaye ve aktif büyüklüğü ile sektöründe birçok ilke imza atan Deniz Leasing, TLREF'e dayalı finansman bonosu ihraç işlemlerinde banka dışı kurumlar arasında ihraç gerçekleştiren ilk kurum oldu.

Yarından itibaren Borsa İstanbul tarafından hesaplanmaya başlanacak TLREF, finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilecek Türk lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturulmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cem Önenç, şunları kaydetti:

"En derin faiz piyasası olan Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Normal Emirler Pazarı'na dayalı olarak belirlenen TLREF'in referans faiz olarak öneminin daha da artacağına inancımız tam. Bu ihraç ile Borsa İstanbul'un kullanıma sunduğu Türk lirası kısa vadeli referans faiz oranı ve endeks, yatırımcılar tarafından çok ilgi gördü. Bu da endeksin daha yaygın bir kullanım alanı bulmaya başladığının bir göstergesi."

Borsa İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halkbank kredi faiz oranlarını düşürdü
Milyonerler 7 ayda 83,4 milyar liralık döviz aldı Ahmet Davutoğlu yeni parti için çalışmaları hızlandırdı Son Dakika: Motorine 7 kuruş zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 16:59:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TLREF'e dayalı banka dışı ilk ihracı Deniz Leasing gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]