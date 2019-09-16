TLREF'e dayalı banka dışı ilk ihracı Deniz Leasing gerçekleştirdi
1 saat önce
Deniz Leasing, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) dayalı finansman bonosu ihraç işlemlerinde banka dışı kurumlar arasında ihraç gerçekleştiren ilk kurum oldu.
Deniz Leasing, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) dayalı finansman bonosu ihraç işlemlerinde banka dışı kurumlar arasında ihraç gerçekleştiren ilk kurum oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:40
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