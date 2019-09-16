Son Dakika Haberleri: TLREF'e dayalı banka dışı ilk ihracı Deniz Leasing gerçekleştirdi
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TLREF'e dayalı banka dışı ilk ihracı Deniz Leasing gerçekleştirdi

1 saat önce

Deniz Leasing, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) dayalı finansman bonosu ihraç işlemlerinde banka dışı kurumlar arasında ihraç gerçekleştiren ilk kurum oldu.

TLREF'e dayalı banka dışı ilk ihracı Deniz Leasing gerçekleştirdi, System.String[]

Deniz Leasing, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) dayalı finansman bonosu ihraç işlemlerinde banka dışı kurumlar arasında ihraç gerçekleştiren ilk kurum oldu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:40 
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