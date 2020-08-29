TMB Başkanı Yenigün'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, "Dünyanın dört bir tarafında üstlendiği projelerle ülkesini temsil eden Türk müteahhitleri olarak, ulusal kurtuluş mücadelemizin mihenk taşlarından 30 Ağustos zaferinin 98'inci yıl dönümünü yeni başarılarla taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yenigün, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı şehit ve gazilerini rahmet ve minnetle andıklarını bildirdi.

Atatürk'ün "Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner" sözünü hatırlatan Yenigün, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir tarafında üstlendiği projelerle ülkesini temsil eden Türk müteahhitleri olarak, ulusal kurtuluş mücadelemizin mihenk taşlarından 30 Ağustos zaferinin 98'inci yılını yeni başarılarla taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Küresel olarak referans alınan sektörel dergi ENR'ın (Engineering News Record) 2020 yılı 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde 44 firmamız ile yer alarak, dünya ikinciliğini muhafaza etmemiz de bu başarımızın göstergelerinden biridir. Sadece sektörümüz için çabalamıyoruz, aynı zamanda ulusal başarılarımıza, ulusal refahımızın artırılmasına yönelik hedeflerimiz var. Büyük Atatürk'ün işaret ettiği 'muasır medeniyetler seviyesine çıkma' hedefi çerçevesinde çalışıyor, 30 Ağustos zaferinin bütün kahramanlarını şükranla anıyoruz."