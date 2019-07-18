Son Dakika Haberleri: TMB Başkanı Yenigün: Konut stoku müteahhitten fona geçmeli
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TMB Başkanı Yenigün: Konut stoku müteahhitten fona geçmeli

1 saat önce

TMB Başkanı Yenigün, "Şu an konut stoku 800 bin ile 1 milyon arasındadır.

TMB Başkanı Yenigün: Konut stoku müteahhitten fona geçmeli, System.String[]
TMB Başkanı Yenigün, "Şu an konut stoku 800 bin ile 1 milyon arasındadır. Konutlar fon tarafından alınırsa sorun çözülmüş olacak. Fonu, Türkiye Emlak Katılım Bankası oluşturabilir. Konut stoku müteahhitten fona geçmeli." dedi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:12 
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