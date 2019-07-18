TMB Başkanı Yenigün: Konut stoku müteahhitten fona geçmeli
1 saat önce
TMB Başkanı Yenigün, "Şu an konut stoku 800 bin ile 1 milyon arasındadır.
TMB Başkanı Yenigün, "Şu an konut stoku 800 bin ile 1 milyon arasındadır. Konutlar fon tarafından alınırsa sorun çözülmüş olacak. Fonu, Türkiye
Emlak Katılım Bankası oluşturabilir. Konut stoku müteahhitten fona geçmeli." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:12
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