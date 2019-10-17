Son Dakika Haberleri: TMB'den inşaat sektörü analizi: Dipten dönüş dikkat çekici
Son Dakika Ekonomi TMB'den inşaat sektörü analizi: Dipten dönüş dikkat çekici

TMB'den inşaat sektörü analizi: Dipten dönüş dikkat çekici

1 saat önce

Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından yapılan analizde, "Yılın ikinci yarısında konut satışlarında dipten dönüşün işaretleri dikkat çekicidir.

TMB'den inşaat sektörü analizi: Dipten dönüş dikkat çekici, System.String[]

Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından yapılan analizde, "Yılın ikinci yarısında konut satışlarında dipten dönüşün işaretleri dikkat çekicidir." denildi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:42 
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