TMB'den inşaat sektörü analizi: Dipten dönüş dikkat çekici
1 saat önce
Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından yapılan analizde, "Yılın ikinci yarısında konut satışlarında dipten dönüşün işaretleri dikkat çekicidir.
Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından yapılan analizde, "Yılın ikinci yarısında konut satışlarında dipten dönüşün işaretleri dikkat çekicidir." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:42
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