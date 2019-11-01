Son Dakika Haberleri: TMB'den "İstihdam Odaklı İşletme Kredisi"ne destek
Son Dakika Ekonomi TMB'den 'İstihdam Odaklı İşletme Kredisi'ne destek

TMB'den "İstihdam Odaklı İşletme Kredisi"ne destek

6 saat önce

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, kamu bankalarınca hazırlanan "İstihdam Odaklı İşletme Kredisi" paketiyle ilgili, "Hedef ve önerilerimizin dikkate alınarak kamu bankalarımızca değerlendirilmesi yurt dışında Türk iş gücü istihdamını artırabilecek bir adım.

TMB'den

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, kamu bankalarınca hazırlanan "İstihdam Odaklı İşletme Kredisi" paketiyle ilgili, "Hedef ve önerilerimizin dikkate alınarak kamu bankalarımızca değerlendirilmesi yurt dışında Türk iş gücü istihdamını artırabilecek bir adım." ifadesini kullandı.

Yenigün, yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan kredi paketinden, inşası devam eden konut projeleri ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında sektörün de yararlanabilecek olmasının önemine işaret etti.

İnşaat sektörünün, bölgesel farkları gözetmeksizin yarattığı istihdamla özellikle ekonomik risklerin ve işsizliğin yükseldiği dönemlerde çok daha önemli hale geldiğini kaydeden Yenigün, "Sektör olarak hükümetimizin destekleriyle yeniden işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yenigün, yurt içinde yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörün, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında Türk işçi istihdamının artırılması açısından potansiyelini vurguladı.

Yenigün, paketin sektöre olası etkilerine ilişkin, "Hedef ve önerilerimizin dikkate alınarak kamu bankalarımızca değerlendirilmesi yurt dışında Türk iş gücü istihdamını artırabilecek bir adım. Bir sonraki adımda da yurt dışında Türk işçi istihdamının artırılmasına yönelik bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kredi paketinden yararlanmak için "yurt dışı projelerde personel istihdamının en az yüzde 75'inin Türkiye'den götürülecek iş gücüyle sağlanmasının" şart koşulduğunu hatırlatan Yenigün, proje üstlenilen ülkelerin mevzuatlarının bu duruma izin vermemesi ihtimali sebebiyle söz konusu oran üzerine yeniden çalışılmasını da önerdi.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:50 Kaynak: AA
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