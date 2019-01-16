Son Dakika Haberleri: TMB Genel Sekreterliğine Hasan Yalçın getirildi

TMB Genel Sekreterliğine Hasan Yalçın getirildi

1 saat önce

Türkiye'nin öncü inşaat firmalarını temsil eden, sektörün çatı kuruluşu Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Sekreterliği görevini Hasan YALÇIN üstlendi.

TMB Genel Sekreterliğine Hasan Yalçın getirildi, System.String[]
Türkiye'nin öncü inşaat firmalarını temsil eden, sektörün çatı kuruluşu Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Sekreterliği görevini Hasan YALÇIN üstlendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:00 

Türkiye, Ekonomi
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