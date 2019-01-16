TMB Genel Sekreterliğine Hasan Yalçın getirildi
1 saat önce
Türkiye'nin öncü inşaat firmalarını temsil eden, sektörün çatı kuruluşu Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Sekreterliği görevini Hasan YALÇIN üstlendi.
Türkiye'nin öncü inşaat firmalarını temsil eden, sektörün çatı kuruluşu Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Sekreterliği görevini Hasan YALÇIN üstlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:00
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