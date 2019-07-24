TMB: Konut satışlarındaki düşüşün nedeni yüksek faiz
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TMB, ülke genelinde konut ihtiyacı varken satışlarda yaşanan düşüşün, yüksek faizler nedeniyle alıcıların birikimlerini mevduatta değerlendirmesi, gerileyen alım gücü ve geleceğe yönelik endişelerden kaynaklandığı bildirildi.
TMB, ülke genelinde konut ihtiyacı varken satışlarda yaşanan düşüşün, yüksek faizler nedeniyle alıcıların birikimlerini mevduatta değerlendirmesi, gerileyen alım gücü ve geleceğe yönelik endişelerden kaynaklandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:37
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