Son Dakika Haberleri: TMB: Makro ekonomik adımlarla inşaatta olumlu sinyaller başladı
Son Dakika Ekonomi TMB: Makro ekonomik adımlarla inşaatta olumlu sinyaller başladı

TMB: Makro ekonomik adımlarla inşaatta olumlu sinyaller başladı

2 saat önce

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), yaşanan olumsuzluklara karşın, ekonomi yönetiminin son dönemde ekonomiyi canlandırmaya yönelik attığı adımların etkisiyle, inşaat sektöründe geleceğe yönelik olumlu sinyallerin başladığına dikkat çekti.

TMB: Makro ekonomik adımlarla inşaatta olumlu sinyaller başladı, System.String[]
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), yaşanan olumsuzluklara karşın, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetiminin son dönemde ekonomiyi canlandırmaya yönelik attığı adımların etkisiyle, inşaat sektöründe geleceğe yönelik olumlu sinyallerin başladığına dikkat çekti.

TMB tarafından açıklanan "2019 Yılı Beklenenden Zor Geçiyor" başlıklı inşaat sektörü analizinde, son beş çeyrekte daralma yaşanan inşaat sektöründe mali yapılarda bozulma, finansman sıkıntısı ve talep daralması ile oluşan arz-talep dengesizliğinin etkisinin sürdüğü vurgulandı.

Analizde, 2019 yılının beklenen zor geçtiği, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin de bu yıl hedefin uzağında kaldığına dikkat çekildi ve "200'ü aşkın alt sektöre talep yaratarak ekonominin lokomotifi olma özelliği taşıyan

inşaat sektörü, son 5 çeyrekte daralmayı sürdürmüştür. Sektörde mali yapılarda bozulma, finansman sıkıntısı ve talep daralması ile oluşan arz - talep dengesizliğinin etkisi geçtiğimiz dönemde de devam etmiştir" denildi.

Kamunun inşaat yatırımlarında tasarrufa gitmesinin de sektörü olumsuz etkilediği belirtilen analizde şöyle denildi:

"Yurtiçinde inşaat harcamaları, 2018 yılının son iki çeyreğinde gerileme eğilimine girmiştir... 2019 yılında hükümet tarafından bütçe olanakları dikkate alınarak inşaat yatırımlarında tasarrufa gidilmiştir. Bu çerçevede yılın ilk çeyreğinde inşaat yatırımları yıllık bazda yüzde 16 oranında daralarak 2009 bazlı serinin en hızlı yıllık gerilemesini görmüştür.. Yılın ilk yarısında yatırımlar geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 azalarak 284.1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir."

Analizde, kamu harcamalarında yapılan tasarrufun yanı sıra, önceliklendirme kapsamında yeni başlanmış birçok projeye, sözleşmesinde öngörülenden az ödenek ayrılmasının da müteahhitleri zor durumda bıraktığına işaret edildi.

Müteahhitlik firmalarının finansman sıkıntısının artmaya devam ettiği belirtilen analizde, "BDDK verilerine göre Haziran sonu itibarıyla inşaat sektörüne açılan nakdi kredi hacmi 224 milyar TL düzeyine erişmiş, takipteki kredi hacmi 15 milyar TL olmuş ve kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 6.69 olarak kaydedilmiştir" denildi.


- İstanbul
Türkiye, Ekonomi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:15 Kaynak: DHA
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